شكرا لقرائتكم الشاشات العملاقة تغزو شبرا لمتابعة محمد صلاح بنهائى أوروبا .. "فيديو وصور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غزت الشاشات العملاقة، المقاهى فى منطقة شبرا، لمتابعة مباراة ليفربول ضد توتنهام فى نهائى دوري ابطال اوروبا المقامة حاليا فى أسبانيا. ونجح محمد صلاح فى تسجيل الهدف الأول لليفربول فى شباك توتنهام بالدقيقة الثانية من عمر المباراة ليقترب الريدز من إحراز لقب تاريخى.

الشاشات العملاقة تغزو شبرا لمتابعة محمد صلاح بنهائى أوروبا (1) Advertisements

الشاشات العملاقة تغزو شبرا لمتابعة محمد صلاح بنهائى أوروبا (2)

الشاشات العملاقة تغزو شبرا لمتابعة محمد صلاح بنهائى أوروبا (3)

الشاشات العملاقة تغزو شبرا لمتابعة محمد صلاح بنهائى أوروبا (4)

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