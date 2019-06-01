شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يشاهدون تتويج ليفربول فى مقر النادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام لاعبو الزمالك بمشاهدة احتفالات تتويج ليفربول الذى يضم بين صفوفه نجمنا المصرى محمد صلاح بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزى.

ووضع مجلس إدارة الزمالك، شاشة عملاقة أعلى ملعب النادى بمقره فى ميت عقبة من أجل توفير إمكانية مشاهدة المباراة بجانب وجود شاشات في مختلف أنحاء النادى للأعضاء.

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وشاهد لاعبو الزمالك على هامش مران الفريق احتفالات تتويج ليفربول على الشاشة على هامش الاستعدادات التى يخوضها الفريق الأبيض لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

كان ليفربول الإنجليزي قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، بعد فوزه على مواطنه توتنهام هوتسبير 2-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ملعب " واندا ميتروبوليتانو" فى العاصمة الإسبانية مدريد، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.