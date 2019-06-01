شكرا لقرائتكم هذه رسالة نجم برشلونة الإسبانى لمدرب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعاد جمهور الزمالك فى الساعات الماضية، نشر رسالة وجهها إيفان راكيتيش لاعب المنتخب الكرواتي وبرشلونة الإسبانى فى عام 2016 إلى السويسرى كريستيان جروس الراحل عن قيادة الأبيض بعد نهاية عقده يوم الجمعة الماضى.

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وجاء مضمون الرسالة التى وجهها راكيتيش لجروس:" لقد جعلتنى محترفًا وعلمتنى كل ما أحتاجه للنجاح في كرة القدم. يا له من فرحة لرؤيتك بعد سنوات عديدة، شكرا جزيلا كريستيان جروس على كل شئ".

وكان راكيتيش قد لعب تحت قيادة السويسرى جروس فى بازل السويسرى، رحل المدرب السويسرى عن قيادة أبناء ميت عقبة عقب تعادل الزمالك مؤخرا مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله فى الدورى بعد نهاية عقده مع الفريق.