شكرا لقرائتكم على أبو القاسم يتوج بفضية كأس التحدى العالمى للجمباز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج لاعب منتخب مصر للجمباز الفني على أبو القاسم بالميدالية الفضية علي جهاز الحلق فى بطولة كأس التحدى العالمى والمقام حالياً فى سلوفينيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات، كما حقق طارق حمدى المركز الخامس على جهاز حلق.

وجاء تأهل ثنائي المنتخب الوطنى إلى الدور النهائي عقب احتلال أبو القاسم المركز الثالث في التصفيات فيما حل طارق حمدى فى المركز الخامس وحصلت لاعبة منتخب مصرفرح سيد على المركز الخامس جهاز المتوازى.

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وتستمر منافسات نهائي الآنسات غدا علي جهاز عارضة التوازن وتشارك في النهايات اللاعبتان فرح أحمد وفرح سيد وتشارك بعثة الجمباز الفنى في بطولة كأس العالم بمدينة كوبر بسلوفينيا خلال الفترة من ٢٧ مايو وحتى ٣ يونيو، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

يمثل البعثة:"علي أبو القاسم وطارق حمدي وفرح أحمد وفرح سيد ونور المهداوي والمدربين أشرف الشافعي وزكريا محيى الدين"، وتشهد نتائج منتخبات الجمباز تقدم كبير خلال الفترة الماضية في ظل وضع سياسة جيدة من قبل اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور إيهاب أمين.