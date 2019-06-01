شكرا لقرائتكم توزيع مصاحف وذبح عجل أعمال لاعبي الزمالك الخيرية في رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأعمال الخيرية شعار نجوم الزمالك فى شهر رمضان الكريم خاصة بعد التتويج بلقب الكونفدرالية ووسط الطموح فى تحقيق لقب الدورى هذا الموسم ، حيث يستعد اللاعبين للمباريات القادمة بتقديم الأعمال الخيرية للتقرب إلى الله فى الشهر الكريم .

الخليج 365 يرصد أبزر الأعمال الخيرية التى قام بها ثنائى الزمالك طارق حامد و محمود كهربا فى التقرير التالى :

طارق حامد

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حرص طارق حامد، لاعب وسط نادى الزمالك، على توزيع مصاحف القرآن الكريم على بعض الجماهير تيمناً ببركة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ويعود طارق حامد لقيادة خط وسط الزمالك في مباراة حرس الحدود التي تقام ضمن منافسات الجولة 30 والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية يوم الاثنين القادم .

محمود كهربا

كما قام محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك بذبح عجل وذلك قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك ، حيث قام بنشر فيديو عبر صفحته أثناء قيامة بذبح العجل و معه والده ، و الجدير بالذكر أن كهربا يحرص دائما على فعل ذلك فى الأيام المباركة .