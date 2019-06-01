شكرا لقرائتكم جورجي جيسوس مدرباً لفلامينغو البرازيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فلامنغو البرازيلي رسمياً، تعيين المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدربًا له، يوم السبت، بعد عدة أشهر تلقى فيها المدير الفني العديد من العروض بين أندية ومنتخبات.

وقال فلامنغو في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": جورجي جيسوس هو المدرب الجديد لفريق فلامنغو. بعد اتفاق مع الرئيس رودولفو لانديم، سيصل المدرب جيسوس في منتصف يونيو إلى النادي ويوقع عقداً لمدة عام".

وارتبط جيسوس بالعودة إلى تدريب الهلال السعودي، علمًا أنه أُقيل من تدريب أزرق العاصمة في يناير الماضي.

وسبق لجيسوس، البالغ من العمر 64 عاماً، تولي تدريب سبورتينغ لشبونة وبنفيكا البرتغاليين.