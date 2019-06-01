شكرا لقرائتكم التعاون يحدد موعد معسكره الإعدادي في هولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف التعاون عن موعد البرنامج الزمني الخاص بإعداد الفريق الأول لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.
وأوضح النادي أن فترة الإعداد تبدأ 10 يوليو المقبل، على أن ينطلق المعسكر الخارجي في هولندا يوم 20 من الشهر ذاته، وسيختتم التعاون معسكره الخارجي في الأول من أغسطس المقبل ويعود إلى مدينة بريدة.
ويخوض الفريق 7 مواجهات ودية خلال معسكر هولندا الذي ينقسم إلى 6 أيام في هيسوم، و15 يوماً في مدينة ميرلو.
ويذكر أن التعاون توج بلقب كأس الملك، وحل ثالثاً في جدول دوري المحترفين السعودي برصيد 56 نقطة، وتأهل لدوري أبطال آسيا للموسم المقبل.
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