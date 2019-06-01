نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام و فوز تاريخى لمحمد صلاح بدورى أبطال أوروبا

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت 1 يونيو 2019 فى نهائى دورى أبطال أوروبا، المباراة الحاسمة للبطولة و التى ستقام مساء اليوم فى العاصمة الأسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فريق ليفربول حقق المفاجأة فى الدور قبل النهائى، و وقام بريمونتادا كبيرة عندما أسقط فريق برشلونة بقيادة ميسى بالأربعة، على ملعب الانفيلد، توتنهام الانجليزى هو الأخر حقق المفاجأة مرتين، فى دور الثمانية أخرج مانشستر سيتى من البطولة، فى نصف النهائى استطاع الفوز على أياكس فى عقر داره و الصعود للنهائى.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

مباراة ليفربول وتوتنهام ستقام اليوم السبت الأول من يونيو فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الساعة الحادية عشر بتوقيت الامارات

مباراة ليفربول و توتنهام حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية، المباراة مذاعة على قناة beIN SPORTS HD 1، و معلقى مباراة اليوم المعلقي رؤوف خليف من الملعب و خليل البلوشي bein HD1 يوسف سيف و علي محمد علي bein HD2 حفيظ دراجي و معلق الو بي ان عبدالصمد عبدالستار bein HD3 محمد بركات و هيثم فاروق bein HD4 رؤوف خليف bein 4K

تشكيل ليفربول:

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أليسون، ألكسندر أرنولد، فان ديك، ماتيب، روبيرستون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

الشوط الاول

ضربة جزاء لمحمد صلاح فى أول دقيقة و محمد صلاح يحرز الهدف الأول

الدقيقة 33 حتى الان النتيجة هى تقدم ليفربول بهدف مقابل لاشىء احرزه محمد صلاح من ضربة جزاء

بدأت الآن أحداث الشوط الثانى النتيجة حتى الان هى تقدم الريدز بهدف لصلاح

الشوط الثانى مر منه 65 دقيقة و حتى الان ليفربول هو المتقدم 1/0

انتهت المباراة بفوز فريق ليفربول بهدفين مقابل لاشىء