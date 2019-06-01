كورة اونلاين hd بث مباشر ليفربول| بث مباشر ليفربول وتوتنهام yalla كورة ستار| ليفربول وتوتنهام بث...

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بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام

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ليفربول وتوتنهام بث مباشر

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نُوفر رابط بث مباشر سريع ومستقر بجودات مختلفة بدون تقطيع وسرعات عالية على اكثر من سيرفر قبل انطلاق المباراة بقليل فتابعونا.

صلاح وماني وزملاؤهما يصلون ملعب المباراة بحافلة مخصصة للريدز واتجهوا إلى ملعب المباراة قبل قليل استعدادا لإجراء عمليات الإحماء.

دخول اللاعبين لأرضية الملعب لأداء عمليات الإحماء داخل ملعب اللقاء منذ قليل وسط الجماهير الحاضرة للمباراة

دخول لاعبي الفريقين لغرف الملابس من أجل الاستعداد لدخول المباراة لبدايتها.

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بداية المباراة بين ليفربول وتوتنهام الآن في ملعب اتلتيكو بحضور جماهيري كبير

الدقيقة 2: الهدف الأول لصالح صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى حصل عليها ماني

الدقيقة 27: هجمة خطرة على مرمى ليفربول ولكن حكم الراية له رأي آخر ويحتسبها تسلل

الدقيقة 39: توقف اللعب بسبب اصابة لاعب توتنهام ودقائق قليلة على نهاية الشوط الأول

انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدف دون رد في شوط المباراة الأول

بداية الشوط الثاني من عمر المباراة وبداية هجومية لتوتنهام

الدقيقة 57: توتنهام تستحوذ على المباراة وتحاول إحراز هدف التعادل وتصويبة تمر فوق العارضة

الدقيقة 70: تصويبة من ميلنر لكن تمر بجوار القائم الأيسر من مرمى توتنهام.