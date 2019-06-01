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الزمالك يُبعد هيما عن المران بعد جلسة دونجا بسبب غيابه أمام حرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

حضر محمد إبراهيم جلسة الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال مع اللاعبين ثم توجه لخوض تدريبات بدنية خاصة فى صالة الجيمانزيوم بالنادى وعقد تامر عبد الحميد دونجا المدرب المساعد جلسة سريعة مع اللاعب قبل التوجه من الملعب إلى صالة الجيمانزيوم من أجل مطالبته بأداء بعض التدريبات البدنية.

وجاءت إراحة محمد إبراهيم من التدريبات الجماعية وخوضه مرانا فى الجيمانزيوم خاصة إنه سيغيب عن لقاء الزمالك أمام حرس الحدود نظرا لإيقافه بعد حصوله على إنذار ثالث فى المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى.

 

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