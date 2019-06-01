جماهير الاتحاد تشاهد لقاء ليفربول وتوتنهام بمقر النادى بالشاطبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد السكندرى على مشاهدة لقاء ليفربول وتوتنهام فى نهائى دورى الأبطال الأوروبى بمقر النادى بالشاطبى .

وتشير النتيجة حاليا إلى تقدم ليفربول بهدف مقابل للاشئ احرزه محمد صلاح من ضربة جزاء فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة .

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام.

فى حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى بالتعادل 3-3 مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

وإذا حقق ليفربول الفوز سيحصد اللقب للمرة السادسة فى تاريخه، فى المقابل ستكون المرة الأولى لتوتنهام.



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