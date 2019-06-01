اخبار الرياضه

جماهير الاتحاد تشاهد لقاء ليفربول وتوتنهام بمقر النادى بالشاطبى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الاتحاد تشاهد لقاء وتوتنهام بمقر النادى بالشاطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد السكندرى على مشاهدة لقاء ليفربول وتوتنهام فى نهائى دورى الأبطال الأوروبى بمقر النادى بالشاطبى .

وتشير النتيجة حاليا إلى تقدم ليفربول بهدف مقابل للاشئ احرزه محمد صلاح من ضربة جزاء فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة .

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام.

فى حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى بالتعادل 3-3 مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

وإذا حقق ليفربول الفوز سيحصد اللقب للمرة السادسة فى تاريخه، فى المقابل ستكون المرة الأولى لتوتنهام.

جماهير الاتحاد 3
جماهير الاتحاد 3

 

Advertisements
جماهير الإتحاد 5
جماهير الإتحاد 5

 

جماهير الاتحاد السكندرى 1
جماهير الاتحاد السكندرى 1

 

جماهير الاتحاد السكندرى 2
جماهير الاتحاد السكندرى 2

 

جماهير الأتحاد السكندرى 4
جماهير الأتحاد السكندرى 4

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الاتحاد تشاهد لقاء ليفربول وتوتنهام بمقر النادى بالشاطبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا