شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ينتظر قرار مجلس بتروجت للعودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محمد عودة المدير الفنى لبتروجت قرار مجلس إدارة النادى لعودة الفريق للتدريبات بعدما ألغى معسكر الفريق الذى كان من المقرر أن يسافر للسويس اليوم للدخول فى معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة بالدورى .

كان مجلس إدارة بتروجت قد أصدر بيانا عصر اليوم أكد فيه عدم خوض مباراة المقاولون العرب المقبلة نهائيا مهما كانت النتائج .

يأتى القرار بعد التعنت الواضح ضد نادي بتروجت والكيل بمكيالين فى ظل تأجيل لجنة المسابقات مباراة الأهلى مع المقاولون بدون طلب الناديين وبدون وجود أي ارتباطات دولية لهما وتجاهل طلبات النادي العادلة في عدة خطابات وبيانات سابقة لاتحاد الكرة.

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على الجانب الآخر يقوم بمساندة كافة الفرق المنافسة لنا علي البقاء وتحقيق رغباتهم في نقل مبارياتهم والتنسيق بينهم للمساعدة في الهروب من الهبوط فضلا عن عدم الأخذ بما تم الإتفاق عليه في اجتماع لجنة الأندية المشكلة برئاسة السيد نائب رئيس الاتحاد ووفقا لإفادة سيادته بأن قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي بالتمسك بالجدول القديم للدوري هو عكس ما تم الاتفاق عليه في اتحاد الكرة وفي هذا الاجتماع .

ويؤكد نادي بتروجيت بأنه سيسلك كل الطرق المشروعة من أجل المحافظة علي حقوقه لدي الجهات المختصة محليا ودوليا.