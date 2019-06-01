كاميرا سوبر كورة .. محلات البلايستيشن تغير نشاطها من أجل محمد صلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت محلات البلايستيشن فى مسقط رأس محمد صلاح بقرية نجريح بتغيير نشاطها بسبب مباراة ليفربول ضد توتنهام فى نهائى دوري ابطال اوروبا. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا..

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