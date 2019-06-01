شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال للاعبى الزمالك: الدورى فى إيدينا بالتركيز حتى صافرة النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين في بداية التدريبات المقامه حالياً على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

وجه خالد جلال رسالة للاعبى الزمالك بأهمية التركيز حتى الدقيقة الأخيرة فى كل مباراة قائلاً لهم:"يجب أن تصححوا الأخطاء، لو لم نصحح الأخطاء حتى وقت انتصارنا وتقدم الفريق.. سيأتي الوقت الذى سندفع فيه ثمن الأخطاء، لذلك التركيز من الجميع مطلوب حتى إطلاق الحكم صافرته في المباريات"، كما تابع خالد جلال حديثه مع لاعبى الزمالك قائلاً:"الدورى مازال فى أيدينا وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لحصد اللقب".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 67 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، حيث أصبح الفريق الأبيض مطالب بالفوز بجميع مبارياته المتبقية للتتويج بلقب الدورى، الذى يتصدره الأهلى برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فقط فى المسابقة، أمام المقاولون العرب والزمالك، بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 4 مباريات.