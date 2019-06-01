الأهلى يستأنف تدريباته غداً بعد 48 ساعة إجازة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدًا الأحد علي ملعب التتش بالجزيرة، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة علي أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا وفقا للجدول الذي وضعه الجهاز الفني.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري العام حتى الأن برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
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