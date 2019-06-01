شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يكرم رامون دياز بعد رحيله عن تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مسئولو نادي بيراميدز المدير الفني رامون دياز وجهازه المعاون بعد رحيلهم، في حفل أقيم بأحد الفنادق مساء اليوم الأحد، لتقديم الشكر للمدرب وجهازه على ما قدموه خلال الفترة الماضية من مجهود منذ تكليفه بمهمة قيادة بيراميدز في شهر يناير الماضي.

وحضر حسام البدري رئيس النادي حفل التكريم وأحمد حسن المشرف العام على الكرة ومحمد العاصى المدير التنفيذي للنادي، وجميع أفراد الإدارة التنفيذية والفنية والإدارية، ويأتي التكريم في إطار التعامل الاحترافي من جانب إدارة بيراميدز مع كل من عمل به وبذل جهدا في سبيل تقدمه، حيث أقيم حفل التكريم على هامش حفل إفطار بالفندق.

من جانبه عبر رامون دياز عن فخره وسعادته بالتكريم قبل مغادرته القاهرة، مؤكدا أنه لا يملك سوى الشكر والتقدير لكل مسئولي النادي وخاصة تركي آل الشيخ، حسام البدري رئيس المنظومة و أحمد حسن المشرف على الكرة ومحمد العاصي المدير التنفيذي.

أوضح دياز في كلمته بحفل التكريم أن بيراميدز ناد محترف والإدارة كانت حاضرة وساعدتنا بشكل كبير وكذلك اللاعبين في ترجمة حجم المجهود داخل الملعب، متمنيا أن يفوز الفريق بجميع الألقاب في الموسم الجديد، كما أنه يتمنى مصر التقدم والنجاح حيث كان سعيدا بوجوده بها رغم قصر المدة.

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تكريم رامون دياز