شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس سموحة يكرم فريق السلة بعد فوزه ببرونزية البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، الفريق الأول لكرة السلة بالنادى السكندرى بعد فوزه بالمركز الثالث وبرونزية البطولة الافريقية التى أقيمت فى الفترة الأخيرة بأنجولا.

وكان سموحة قد توج بالمركز الثالث وبرونزية البطولة الإفريقية بعد الفوز على القيروان التونسى بنهائي البطولة الأفريقية، كانت سفارة مصر فى أنجولا قد أقامت احتفالية للبعثة فى منزل السفير خالد عبدالرحمن.

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يذكر أن بعثة سموحة فى أنجولا كان يرأسها أحمد عجلان و كان على تواصل دائم بمجلس إدارة النادى السكندرى ونظم عامر حفلا لتكريم الفريق السكندرى عقب عودته.