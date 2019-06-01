أول رسالة من خالد جلال للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
اجتمع خالد جلال المدير الفني الجديد للزمالك مع لاعبي الفريق، وطالبهم بضرورة تصحيح الأخطاء من أجل الفوز ببطولة الدوري الممتاز، قائلًا أن البطولة مازالت في يد اللاعبين.
وقال جلال في حديثه مع اللاعبين قبل مران يوم السبت: "لابد من التركيز في كل دقيقة من بداية المباراة وحتى نهايتها حتى لا نتعرض لأي مفاجأة."
وتابع: "يجب أن تصححوا الأخطاء ، لو لم نصحح الأخطاء سيأتي الوقت الذي سندفع فيه الثمن، ولابد من التركيز من الجميع في الفترة المقبلة وعدم التفريط في أي نقطة من أجل التتويج ببطولة الدوري."
وأكد خالد جلال للاعبين أن الدوري مازال في ايديهم وعليهم أني يبذلوا قصاري جهدهم لحصد اللقب في الموسم الحالي.
ويستعد الفريق الأبيض للقاء حرس الحدود المقرر له يوم الإثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين للدوري، وسينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا بالإسكندرية.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب وله 67 نقطة من 30 مباراة خاضها من عمر الدوري الممتاز.
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