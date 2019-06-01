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بالفيديو.. صلاح يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ نهائي الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي مدني

سجل محمد صلاح جناح الانجليزي ثاني أسرع هدف في تاريخ ، بعدما أسكن ركلة جزاء فريقه في شباك توتنهام.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء بعدما أوقف موسى سيسكو لاعب توتنهام الكرة بذراعه داخل منطقة الجزاء بعد 22 ثانية من بداية المباراة.

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وجاء هدف محمد صلاح الذي سجله في الدقيقة الثانية ليكون ثاني أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد بعد باولو مالديني الذي أحرز هدفًا لصالح ميلان في مرمى ليفربول بعد 51 ثانية في نهائي 2005.

ولعب محمد صلاح ثاني نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخه بعدما ظهر في نفس المرحلة الموسم الماضي أمام .

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