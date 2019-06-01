بالصور.. دقيقة صمت قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: حرص لاعبي توتنهام وليفربول على الوقوف دقيقة صمت قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروباحدادًا على روح النجم الاسباني انطونيو رييس لاعب ريال مدريد وأرسنال السابق زوتوفى اللاعب الإسباني خوسيه أنتونيو رييس لاعب إشبيلية وريال مدريد الإسبانيان السابق، اليوم السبت، إثر حادث مروري. Advertisements وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رييس توفى في حادث مروري في مدينة أوتريرا عن عمر يناهز الـ35 عاماً. ونشر الحساب الرسمي لنادي إشبيلية تعزية لأهل رييس على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أخبار وفاته. ولعب رييس في العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، أبرزها إشبيلية وريال مدريد وأتليتكو مدريد وإسبانيول الإسبانيان، وأرسنال الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.

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