بالفيديو.. "مو يدخل التاريخ".. محمد صلاح أول مصري يُحرز في نهائى دورى أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

دخل محمد صلاح،لاعب ليفربول، التاريخ بعدما سجل هدف فريقه الأول أمام توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة الثانية بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الريدز ضد فريق توتنهام.

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صلاح سدد الكرة قوية في شباك حارس مرمى توتنهام معلنا عن هدف ليفربول الأول، ليدخل بذلك التاريخ ويصبح أول لاعب مصري يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا.

واصبح صلاح ثاني لاعب عربي يسجل في نهائي دوري أبطال اوروبا، بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر في عام عام 1987، بعدما تعادل لفريقه بورتو في الدقيقة الـ77 أمام بايرن ميونخ الألماني.