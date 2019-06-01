بالصور.. استعدادات رابطة ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير - شروق غنيم:

تجمع العشرات من أعضاء رابطة مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي في أحد الأماكن، مساء اليوم السبت، بالعاصمة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق توتنهام.

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وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "واندا موتربيلتانو" معقل أتلتيكو مدريد في إسبانيا.

ليفربول استطاع أن يحجز تذكرة العبور للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه الماراثوني على حساب برشلونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، كتب فريق توتنهام التاريخ بعدما وصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ اللندني عقب الفوز على آياكس أمستردام الهولندي حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل هولندا بهدف دون رد قبل أن يغير السبيرز النتيجة لصالحه في الإياب بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.