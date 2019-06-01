كرة يد.. مدرب مصر يقود فاردار لنهائي أوروبا على حساب برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز فاردار المقدوني على برشلونة الإسباني بنتيجة (29-27) في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، ليتأهل إلى المباراة النهائية للمسابقة على حساب الفريق الكتالوني مساء اليوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة (16-9) لصالح برشلونة، قبل أن يحول فاردار تأخره إلى فوز بنتيجة (29-27).

وفي نهائي دوري الأبطال، سيلتقي فاردار، الذي يقوده الإسباني روبرتو جارسيا مدرب منتخب مصر، أمام فيزبريم المجري، الذي يقوده مدرب مصر السابق ديفيد ديفيز.

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وكان فيزبريم بلغ المباراة النهائية للمسابقة بعد فوزه على كيلسي البولندي بنتيجة (33-30).

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية غدا الأحد بين فريقي فاردار وفيزبريم في صالة كولن بألمانيا.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد تعاقد في شهر مايو الماضي مع روبرتو جارسيا خلفا لديفيد ديفيز، وسيتولي المدرب تدريب منتخب مصر بعد نهاية بطولة أوروبا.

يذكر أن جارسيا سيحضر إلى مصر لقيادة المنتخب استعدادا لكأس الأمم الأفريقية القادمة المقرر إقامتها في تونس مطلع العام المقبل، مع وضع برنامج عام يضم خطة العمل حتى بطولة العالم 2021 المقامة في مصر.