اخبار الرياضه

أبو تريكة مازحًا عن غياب راموس عن نهائي الأبطال: مباراة جيدة لمحمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، إن عدم تواجد الإسباني راموس في نهائي فإن ذلك سيمنح النجم المصري محمد صلاح فرصة من أجل التألق في النهائي الكبير.

وتسبب مدافع في خروج محمد صلاح مُصابًا في نهائي النسخة الماضية بعد تدخل عنيف على نجم ليخسر بعدها أبناء المدرب كلوب النهائي.

وقال أبو تريكة من خلال تواجده في الاستويو الخاص بنهائي دوري أبطال أوروبا: "أتمنى التوفيق لمحمد صلاح في هذه المباراة، وغياب راموس يعني أن صلاح سيقدم مباراة جيدة."

وكان ليفربول قد وصل إلى النهائي على حساب فيما وصل توتنهام على حساب أياكس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو تريكة مازحًا عن غياب راموس عن نهائي الأبطال: مباراة جيدة لمحمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا