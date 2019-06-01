أبو تريكة مازحًا عن غياب راموس عن نهائي الأبطال: مباراة جيدة لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، إن عدم تواجد الإسباني راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا فإن ذلك سيمنح النجم المصري محمد صلاح فرصة من أجل التألق في النهائي الكبير.

وتسبب مدافع ريال مدريد في خروج محمد صلاح مُصابًا في نهائي النسخة الماضية بعد تدخل عنيف على نجم ليفربول ليخسر بعدها أبناء المدرب كلوب النهائي.

وقال أبو تريكة من خلال تواجده في الاستويو الخاص بنهائي دوري أبطال أوروبا: "أتمنى التوفيق لمحمد صلاح في هذه المباراة، وغياب راموس يعني أن صلاح سيقدم مباراة جيدة."

وكان ليفربول قد وصل إلى النهائي على حساب برشلونة فيما وصل توتنهام على حساب أياكس.