مباشر نهائي الأبطال.. ليفربول 2 - 0 توتنهام.. أوريجي يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة الإٍسبانية "مدريد".

نجم ليفربول محمد صلاح سجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وأضاف أوريجي الهدف الثاني للريدز قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

واستطاع ليفربول أن يعود لمنصات التتويج الأوروبية حيث كان آخر ألقاب الريدز في عام 2005 بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ميلان الإيطالي.

تشكيل ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب: أليسون، آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، صلاح، فيرمينو.

تشكيل توتنهام بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: لوريس، تريبيير، ألديرفيرلد، فرينتونخين، روز، وينكز، سيسوكو، إريكسين، ديلي آلي، سون، كين.

تفاصيل المباراة

ليفربول لم ينتظر كثيرًا للتسجيل حيث احتسب حكم المباراة ضربة جزاء في الدقيقة الأولى بعدما لمس موسى سيسوكو الكرة بيده، لينفذها صلاح مسجلاً هدف ليفربول الأول من ضربة جزاء.

الدقيقة 17 شهدت تسديدة قوية من جانب الظهير الأيمن لليفربول أرنولد بعدما سدد كرة قوية خارج منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 38 حاول روبرتسون لاعب فريق ليفربول إضافة هدف ثاني للريدز بتسديدة قوية لكن لوريس حارس السبيرز يتدخل ويبعد الكرة لركنية.

وحاول النجم الدنماركي أريكسين لاعب وسط توتنهام أن يهدد مرمى ليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

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وفي الدقيقة 53 حاول محمد صلاح إدراك الهدف الثاني لمصلحة ليفربول بعدما استلم كرة من داخل منطقة الجزاء لكن مدافع توتنهام يتدخل في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 58 أجرى يورجن كلوب أولى تبديلات المباراة بخروج فيرمينو ليشارك بدلاً منه ديفوك أوريجي.

وعاد كلوب في الدقيقة 62 لاستخدام ورقة جديدة من مقاعد البدلاء من خلال مشاركة جيمس ميلنر بدلاً من فينالدوم.

ورد مدرب توتنهام على ليفربول بتديل في الدقيقة 66 بخروج لاعب الوسط وينكز ليشارك بدلاً منه لوكاس مورا.

وحاول البديل جيمس ميلنر أن يوجه ضربة قاضية لتوتنهام في الدقيقة 68 بعدما سدد كرة قوية تمر بجوار القائم بقليل.

وعاد مدرب توتنهام في الدقيقة 74 لإجراء تبديل ثاني بخروج سيسوكو ليشارك بدلاً منه إيريك داير.

وحاول دالي ألي أن يهدد مرمى ليفربول في الدقيقة 79 بعد عرضية من تريبيير لكن تمر رأسية ألي أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 80 أنقذ أليسون حارس ليفربول مرماه على مرتين بعدما سدد سون لترتد الكرة للوكاس مورا لكن الحارس البرازيلي يصمد.

بعدها أجرى مدرب توتنهام التبديل الثالث بخروج ديلي ليشارك بدلاً منه لورينتي.

وفي الدقيقة 88 استطاع البديل ديفوك أوريجي أن يسجل الهدف الثاني لمصلحة ليفربول بعدما استلم كرة من داخل منطقة الجزاء من ماتيب يسددها أوريجي على يسار لوريس لتصبح النتيجة (2-0).

وبعد هدف ليفربول الثاني أجرى كلوب التبديل الثالث بتأمين الدفاع من خلال خروج ساديو ماني ليشارك بدلاً منه جو جوميز.