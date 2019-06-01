بالفيديو.. مدرب ليفربول كلوب يخطئ بين فينالدوم وستوريدج

شارك المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، في لعبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، فقد عرضت عليه صور الطفولة للاعبي “الريدز”، وكان على المدرب أن يكشف عن أسمائهم.

ونجح كلوب في ذكر أسماء جميع اللاعبين تقريبا، ولكنه أخطأ بين جورجينيو فينالدوم ودانيل ستوريدج.https://vk.com/video-755816_456242217