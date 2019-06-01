صلاح وماني يخوضان نهائي دوري الأبطال صائمين

كشف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب أن مهاجمي الريدز المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، سيحافظان على صيامهما، اليوم السبت، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد توتنهام هوتسبر.

وسيطلق حكم الساحة الدولي دامير سكومينا صافرة انطلاق المباراة النهائية “للتشامبيونز ليغ 2019″، بين ليفربول وتوتنهام، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت “غرينيتش، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وهذا يعني أن محمد صلاح وساديو ماني سيلعبان الشوط الأول من المباراة صائمين، لأن موعد الإفطار في مدريد، في الساعة 9:39 بالتوقيت المحلي.

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وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا: “لا توجد مشكلة في صيام لاعبين، أنا أحترم دينهم، لقد كانوا دائما رائعين وكانوا يقدمون الأفضل سواء كانوا صائمين أم لا”.

وكشف المدرب الألماني، أن: “هناك أياما دخل فيها ساديو ماني أو محمد صلاح إلى غرفة الملابس لأنهما كانا يصليان”.

وأضاف كلوب: “في هذه الحياة، هناك أشياء كثيرة أكثر أهمية من كرة القدم”.