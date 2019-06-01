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صلاح وماني يخوضان نهائي دوري الأبطال صائمين

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Alaa Ali 0 تبليغ

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كشف مدرب ، الألماني يورغن كلوب أن مهاجمي الريدز المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، سيحافظان على صيامهما، اليوم السبت، خلال نهائي ، ضد توتنهام هوتسبر.

وسيطلق حكم الساحة الدولي دامير سكومينا صافرة انطلاق المباراة النهائية “للتشامبيونز ليغ 2019″، بين ليفربول وتوتنهام، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت “غرينيتش، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وهذا يعني أن محمد صلاح وساديو ماني سيلعبان الشوط الأول من المباراة صائمين، لأن موعد الإفطار في مدريد، في الساعة 9:39 بالتوقيت المحلي.

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وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا: “لا توجد مشكلة في صيام لاعبين، أنا أحترم دينهم، لقد كانوا دائما رائعين وكانوا يقدمون الأفضل سواء كانوا صائمين أم لا”.

وكشف المدرب الألماني، أن: “هناك أياما دخل فيها ساديو ماني أو محمد صلاح إلى غرفة الملابس لأنهما كانا يصليان”.

وأضاف كلوب: “في هذه الحياة، هناك أشياء كثيرة أكثر أهمية من كرة القدم”.

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