خالد جلال للاعبي الزمالك : الدوري لازال في أيدينا

عقد خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مهمة مع اللاعبين في بداية التدريبات المقامه حاليا على ملعب النادي وجه لهم رسالة بأهميةالتركيز حتى الدقيقة الأخيرة من كل مباراة.
وقال جلال: "يجب أن تصححوا الاخطاء ، لو لم نصحح الأخطاء حتى وقت
كما أشار جلال للاعبين: " الدوري مازال في ايدينا".وعلينا أن نبذل قصاري جهدنا لحصد اللقب
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