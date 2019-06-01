خالد جلال للاعبي الزمالك : الدوري لازال في أيدينا

عقد خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مهمة مع اللاعبين في بداية التدريبات المقامه حاليا على ملعب النادي وجه لهم رسالة بأهمية

التركيز حتى الدقيقة الأخيرة من كل مباراة.

وقال جلال: "يجب أن تصححوا الاخطاء ، لو لم نصحح الأخطاء حتى وقت

انتصارنا وتقدم الفريق، سيأتي الوقت الذي سندفع فيه ثمن الاخطاء، لذلك التركيز من الجميع مطلوب حتى إطلاق الحكم صافرته في المباريات".

كما أشار جلال للاعبين: " الدوري مازال في ايدينا".وعلينا أن نبذل قصاري جهدنا لحصد اللقب