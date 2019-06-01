تعرف على موعد اختبارات الناشئين بنادي المقاصة

اعتمد مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام خطة قطاع الناشئين للموسم الجديد.
وأعلن أحمد المنشاوي رئيس قطاع الناشئين بالمقاصة ، عن بدء اختبارات الموسم الصيفي بالقطاع في منتصف يونيه الجاري ، وذلك لجميع اللاعبين من مختلف الأعمار والقادمين من كل المحافظات ، حيث تقام الاختبارات على ملاعب مدينةديمو الرياضية بالفيوم .
وقد تم تحديد المواعيد حسب الأعمار السنية كالتالي :
مواليد ، ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٩ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٢
وذلك في الفترة من ١٥ - ٢٢يونيه ٢٠١٩ .
بينما مواليد
٢٠٠٥ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٣
ومن المقرر أن تبدأ جميع الاختبارات الساعة ٣عصرا وفقا للمواعيد حسب الأعمار السنية.
وحدد مسئولو المقاصة قيمة رسوم استمارة خوض الاختبارات ٢٥جنيها .
ويشرف على الاختبارات لجنة فنية من خبراء ونجوم كرة القدم الكبار بقيادة كابتن محمد عبد الجليل و أحمد المنشاوي، و علي عاشور وحاتم حسن.
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