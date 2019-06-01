الاتحاد ينتظم في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الحسم أمام سموحة

أعلن طلعت يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الاتحاد السكندري أسماء ٢٠ لاعبا للانضمام للمعسكر المغلق الذي بدأ مساء اليوم (السبت) بأحد فنادق فرج العرب استعدادا لمواجهة الاثنين الحاسمة أمام سموحة علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة رقم ٣٤ و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري .

وضمت القائمة اللاعبين:-

الهانى سليمان، محمود الزنفلى، كريم الديب،

محمد بازوكا، محمد أنور، أحمد توفيق، محمود شعبان، السيد سالم، محمد ناصف، محمود رزق، مانجا، عمار حمدى، أحمد داوود، كريم ممدوح، محمد عبدالمجيد، نور السيد، تشوكا، رزاق سيسيه، خالد قمر وناجى جدو.

ويحتاج الاتحاد الي نقطه واحده لتأكيد بقائه في الدورة الممتاز حيث يحتل المركز

الخامس عشر برصيد 36 نقطة، في حين ضمت سموحه البقاء حيث يحتل المركز الـعاشر برصيد 38 نقطة.

وحرص مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي علي حضور المران الأساسي للفريق و حث رئيس الاتحاد اللاعبين علي بذل أقصي جهد في المباراة و العوده من برج العرب بنتيجة ايجابيه ، كما أعرب للاعبين علي ثقته الكامله في الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف ووجه له الشكر علي قبولة المهمه في هذا التوقيت والوضع الحرج.