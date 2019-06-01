أشرف صبحي يكرم هنا جودة بعد اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لتنس الطاولة لتمثيل مصر وأفريقيا

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعبة المصرية هنا جودة بعد اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لتنس الطاولة ممثلة لمصر وإفريقيا في معسكر الأمل العالمي وبطولة العالم تحت ١٢ سنة والتي ستقام في عمان خلال الفترة من 25 الي 31 يوليو المقبل.

أعرب صبحي عن سعادته باختيار الاتحاد الدولي لتنس الطاولة لهنا بان تمثل مصر وافريقيا، مضيفا ان الوزارة تهتم بكل اللاعبين وخاصة أصحاب المواهب والواعدين، مطالبا هنا بالعمل الكثير والتدريبات من

اجل رفع مستواها الفني، مضيفا ان هنا موهبة متميزة وتعمل الوزارة على توفير كل السبل لدعمها وتذليل جميع العقبات امام حلمها في تحقيق ميدالية اولمبية.

تقدمت هنا بالشكر للدكتور أشرف صبحي، وأعربت عن سعادتها بهذا التكريم مضيفة انها سعيدة أيضا لتمثيل مصر بعد اختيار الاتحاد الدولي لتنس الطاولة لها، مؤكدة انها ستعمل على تطوير مستواها الفني بحرص تام وبشكل مستمر

من خلال التخطيط الدائم للمعسكرات والبطولات الداخلية والخارجية لتتأهل لتبلغ حلمها الرياضي العالمي والأوليمبي وترفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، وصرحت هنا بانها تأمل بان تحصل على ميدالية في أولمبياد 2024.

الجدير بالذكر ان ابنه ال 11 عاما استطاعت حصد عدد من الميداليات في البطولات المختلفة، منها الميدالية الذهبية في بطولة الجزائر الدولية عام ٢٠١٦، الميدالية الفضية في بطولة السويد ٢٠١٧، وذهبية كلا من بطولة تونس والبطولة الافريقية 2018، بالإضافة الي كونها المصنفة الاولي في مصر تحت ١٢ سنة.

حضر التكريم معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة والدكتورة رضوى عزب والدة اللاعبة.