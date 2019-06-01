شاهد.. محمد صلاح يحتفل بطريقة جديدة بهدفه في نهائي دوري الأبطال

واصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تألقه مع الفريق الانجليزي ونجح في تسجيل هدف التقدم خلال الشوط الأول من المباراة، في شباك هدف التقدم خلال الشوط الأول من المباراة، في شباكتوتنهام بالمواجهة التي تجمعهما في نهائي دوري الأبطال. واحتفل صلاح بعد الهدف بطريقة جديدة لفتت أنظار عشاق الملك المصري حول العالم.

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