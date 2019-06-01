بالفيديو.. ليفربول يتقدم على توتنهام بهدف صلاح في الشوط الأول بنهائي دوري الأبطال

أنهي فريق ليفربول الشوط الأول متقدمًا على نظيره توتنهام بهدف دون رد، في المباراة التي تقام بينهما، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بإسبانيا الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل محمد صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة من ركلة جزاء.

بدأت المباراة سريعة من جانب ليفربول فمع الدقيقة الأولي وصلت الكرة إلى

ساديو ماني لاعب الريدز على الجانب الأيسر ثم ارسلها عرضية لكنها اصطدمت بيد موسي سيسكو مدافع توتنهام ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء، لينفذها محمد صلاح من علامة الجزاء بتسديدة قوية في منتصف المرمي ويسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الثانية.

بعد الهدف حاول لاعبو توتنهام إدراك هدف التعادل لكن تماسك لاعبي ليفربول حال دون ذلك، ليتبادل الفريقين السيطرة على منطقة وسط الملعب دون خطورة من كلا الجانبين.

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وفي الدقيقة 12 توقفت المباراة بعدما اقتحمت فتاة عارية من مشجعات ليفربول لأرضية الملعب، قبل أن يتدخل الأمن ويخرجها وتستكمل المباراة.

ظلت المباراة هادئة حتى الدقيقة 36 حينما انطلق روبرتسون لاعب وسط ليفربول نحو حدود منطقة الجزاء، ثم سدد كرة صاروخية لكنها اعتلت العارضة.

شاهد هدف محمد صلاح :