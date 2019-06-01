أحمد حسن: دياز ساهم بشكل كبير في تثبت مكانة بيراميدز بين الأندية المصرية

وجه أحمد حسن المشرف على الكرة بنادي بيراميدز وعميد لاعبي العالم، التحية والشكر. للمدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق الكرة بعد رحيله عن النادي وعلى هامش حفل تكريمه قبل مغادرة مصر.

الصقر قال إن دياز ساهم

بشكل كبير في تثبت مكانة بيراميدز بين الأندية المصرية بعدما قاد الفريق للفوز على الأهلي والزمالك والإسماعيلي في أسبوع واحد ليضع الفريق في مكانة مميزة بموسمهً الاول بالكرة المصرية

أشار أحمد حسن إلى أن بيراميدز بفضل الاحترافية الكبيرة وتوجيهات إدارة النادي وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ يسعى لرد الجميل لكل من قدم له إضافة خلال مشواره.

قال إنه استفاد بشكل كبير على المستوى الشخصي من دياز لما يتمتع به من احترافية وفنيه وتمنى له التوفيق في مشواره القادم.