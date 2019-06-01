محمد صلاح يسجل ثالث أسرع هدف في نهائئ دوري أبطال أوروبا

نجح الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في تسجيل ثالث أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا عقب تسجيله هدف التقدم لفريقه في شباك توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال. هدف التقدم لفريقه في شباك توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال. وبذلك يحتل محمد صلاح المركز الثالث خلف كل من باولو مالديني لاعب اسي ميلان السابق والذي استطاع أن يسجل في شباك ليفربول 2005، لوتار ماتيوس بعد دقيقتين عام 1959.

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