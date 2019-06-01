محمد صلاح خامس إفريقي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا

استطاع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أن يكتب اسمه في قائمة اللاعبين الأفارقة الذين استطاعوا أن يسجلوا أهدافًا في نهائيات دوري أبطال أوروبا.
وسجل محمد صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول أمام توتنهام في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي تقام بينهما حاليًا علىملعب أتلتيكو مدريد بإسبانيا الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا.
بذلك أصبح الفرعون المصري خامس لاعب إفريقي يسجل في النهائي الأوروبي، وذلك بعد الجزائري رابح ماجر الذي سجل هدف التعادل أمام بايرن ميونيخ في نهائي
وياتي الكاميروني صامويل إيتو في المركز الثاني بهدفين، الأول كان أمام أرسنال في نسخة 2006، ثم هدفًا آخر أمام مانشستر يونايتد نسخة 2009.
يليه العاجي ديديه دورجبا لاعب تشيلسي السابق ثالثًا حينما سجل هدف أمام بايرن ميونيخ في نسخة 2012، ثم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي حينما سجل هدفًا في نسخة العام الماضي أمام ريال مدريد.
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