سان جيرمان يقدم عرضًا ضخمًا لكريستيانو رونالدو



قال تقرير صحفي، اليوم السبت، إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغب في التعاقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن سان جيرمان قدم عرضًا كبيرًا ليوفنتوس، من أجل السماح لرونالدو بالرحيل عن صفوف البيانكونيري في الأيام المقبلة.



وأضاف أن النادي الفرنسي عرض على يوفنتوس، مبلغ 140 مليون يورو، و50 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.



يشار إلى أن الدون انتقل إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 112 مليون يورو، فيما يحصل البرتغالي حاليًا على راتب سنوي بقيمة 30 مليون يورو.



ولفت الموقع إلى أن رونالدو نظر في العرض، إلا أنه لن يكون له أي معنى إلا إذا غادر نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي، نجما باريس.



وأكمل أن يوفنتوس لا يريد السماح لرونالدو بالرحيل، مؤكدًا أن الأموال هي ما تتحدث في الصفقات.



وتوج كريستيانو بلقب الدوري وكأس السوبر الإيطالي، في موسمه الأول مع السيدة العجوز، فيما فشل في حصد لقب كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.



المصدر: موقع كورة