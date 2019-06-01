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رياضة | الشوط الأول.. ليفربول يتقدم بهدف محمد صلاح على توتنهام بنهائي الأبطال

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انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول أمام توتنهام ، 1-0 في نهائي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في اسبانيا بعد ربع ساعة.

سجل محد صلاح هدف ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 2 وفي الدقيقة 17 سدد أرنولد كرة خطيرة لليفربول لكنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس لوريس.

وسدد روبيرتسون كرة قوية في الدقيقة 38 تألق فيها حارس توتنهام وأخرجها ركنية.

صعد ليفربول إلى المباراة النهائية بعدما تفوق على الإسباني، بينما حقق توتنهام الفوز على أياكس الهولندي.

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