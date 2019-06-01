رياضة | بعد هدفه في توتنهام.. صلاح يسجل في جميع مراحل دوري أبطال أوروبا مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدفه في توتنهام.. صلاح يسجل في جميع مراحل دوري أبطال أوروبا مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح محمد صلاح في تسجيل أول أهداف ليفربول في شباك توتنهام خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة من ركلة جزاء.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب عربي وخامس لاعب إفريقي يسجل أهداف في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد كل من، رابح ماجر، وصامويل إيتو، وساديو ماني، وديديه دروجبا.

كما أن محمد صلاح بعد هدفه في شباك توتنهام استطاع تسجيل أهداف لليفربول في جميع مراحل بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسمين الاخيرين:-

- 2017/2018:

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دور المجموعات

دور الـ16

الدور ربع النهائي

الدور نصف النهائي

- 2018 / 2019

نهائي البطولة.