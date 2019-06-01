رياضة | صلاح يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في تسجيل هدف التقدم لفريقه، ضد نادي توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هدف محمد صلاح ثاني اسرع هدف في تاريخ نهائيات دوري ابطال اوروبا ( 1:48 دقيقة )، بعد هدف مالديني ( 0:50 دقيقة ) امام ليفربول في نهائي 2005.

وكان ليفربول قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2005 على حساب ميلان الإيطالي، عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.