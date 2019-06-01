رياضة | محمد صلاح خامس لاعب إفريقي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح خامس لاعب إفريقي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح محمد صلاح في تسجيل أول أهداف ليفربول في شباك توتنهام خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف محمد صلاح بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة من ركلة جزاء.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب عربي وخامس لاعب إفريقي يسجل أهداف في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

وإليكم اللاعبين العرب والأفارقة الذين سجلوا اهداف في نهائي دوري الأبطال:

Advertisements

1- رابح ماجر مع بورتو عام 1977

2- صمويل إيتو مع برشلونة في 2006 و2009

3- ديديه دروجبا مع تشيلسي في 2012

4- ساديو ماني مع ليفربول 2018

5- محمد صلاح مع ليفربول 2019