رياضة | محمد صلاح ثاني عربي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا

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نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الأولى، من عمر المباراة التي تجمع بين فريقه ضد فريق توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح ‏الدولي المصري محمد صلاح ثاني لاعب عربي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذبك بعد الللاعب الجزائري رابح ماجر.