رياضة | حسام البدري: بيراميدز وُلد عملاقًا .. ونشكر رامون دياز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري: بيراميدز وُلد عملاقًا .. ونشكر رامون دياز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسام البدري رئيس نادي بيراميدز إن ناديه وبتوجيهات معالي المستشار تركي آل الشيخ، وقرر تكريم جهاز رامون دياز وكل من ساهم ولو بجزء بسيط في مسيرة النادي، مشيرا إلى أن المستشار تركي آل الشيخ ومجلس الادارة حريصين علي أن يكون التكريم سنة لأنه يقدر من يبذل اَي نقطة عرق في خدمة هذا النادي وتوجه بالشكر لكل الأجهزة السابقة.

أوضح البدري أن نادي بيراميدز ولد عملاقا وعليه مسؤليات كبيرة مشيرا إلى أنه يتمنى التوفيق لدياز في التجربة المقبلة بعدما قدم عونا كبيرا للفريق منذ توليه المهمة في يناير الماضي منذ قيادة بيراميدز.