رياضة | بيراميدز يُكرم رامون دياز وجهازه المعاون

في تقليد احترافي، كرم نادي بيراميدز، المدير الفني رامون دياز وجهازه الأجنبي في حفل أقيم بفندق فور سيزونز بالقاهرة، لتقديم الشكر للمدرب وجهازه على ما قدموه خلال الفترة الماضية من مجهود منذ تكليفه بمهمة قيادة بيراميدز في شهر يناير الماضي.

وحضر الكابتن حسام البدري رئيس النادي حفل التكريم الذي جاء بتكليف من معالي المستشار تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، ومجلس الادارة وبتواجد الكابتن أحمد حسن المشرف العام على الكرة، وجميع أفراد الإدارة التنفيذية والفنية والإدارية

ويأتي التكريم في إطار التعامل الاحترافي من جانب إدارة بيراميدز مع كل من عمل به وبذل جهدا في سبيل تقدمه، حيث أقيم حفل التكريم على هامش حفل إفطار بالفندق.