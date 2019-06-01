رياضة | رامون دياز يُشيد بإحترافية بيراميدز .. ويشكر تركي آل الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامون دياز يُشيد بإحترافية بيراميدز .. ويشكر تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز عن فخره وسعادته بالتكريم قبل مغادرته القاهرة، مؤكدا أنه لا يملك سوى الشكر والتقدير لكل مسئولي النادي وخاصة معالي المستشار تركي آل الشيخ، والكابتن حسام البدري رئيس النادي والكابتن أحمد حسن المشرف على الكرة ومحمد العاصي المدير التنفيذي.

أوضح دياز في كلمته بحفل التكريم أن بيراميدز ناد محترف والإدارة كانت حاضرة وساعدتنا بشكل كبير وكذلك اللاعبين في ترجمة حجم المجهود داخل الملعب، متمنيا أن يفوز الفريق بجميع الألقاب في الموسم الجديد، كما أنه يتمنى مصر التقدم والنجاح حيث كان سعيدا بوجوده بها رغم قصر المدة.

بينما قال إيمليانو دياز مدرب بيراميدز السابق إنه يشكر الجميع وعلى الأخص المستشار تركي آل الشيخ الذي كان الداعم الأكبر للجهاز الفني والفريق وكذلك يشكر الأسطورتين حسام البدري وأحمد حسن ودورهما الكبير في تذليل كافة العقبات التي وقفت أمام الجهاز الفني منذ توليه مهمة قيادة الفريق، مشيدا بدور اللاعبين في استيعاب فكر الجهاز الفني سريعا وتطوير شكل الأداء.