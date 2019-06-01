رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر (تغطية مباشرة) عبر قناة beIN SPORTS HD 1

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موعدنا مع Final Champions المباراة المرتقبة بين ليفربول وتوتنهام، حيث يواجه فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في واحدة من أهم وأقوى المباريات المنتظرة، نظيره توتنهام، يوم السبت في إطار منافسات نهائي دوري الأبطال 2019، وذلك في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، وكان فريق ليفربول تأهل للدور النهائي بعد عودة تاريخية استطاع تحقيقها بالفوز على الفريق الإسباني برشلونة بأربع أهداف دون مقابل وسط صدمه من متابعي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم Final of the Champions League.

#موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد، مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال 2019، يوم السبت المقبل الموفق 1 يونيو 2019، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن يتوج الفائز بلقب دوري الأبطال 2019، ويسعى فريق ليفربول بحسم اللقب هذا العام بعدما فشل في الفوز على فريق ريال مدريد العام الماضي في نهائي دوري الأبطال 2018، ولم يستطع الخروج حاملًا للقب دوري الأبطال 2018.

ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال 2019

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ليفربول وتوتنهام بث مباشر

استطاع فريق ليفربول الإنجليزي التأهل للدوري النهائي من بطولة دوري الأبطال 2019، بعدما حقق فوزًا تاريخيًا على فريق برشلونة الإسباني بأربع أهداف دون رد، وكان الفريق الإسباني قد فاز في مباراة الذهاب التي جمعته بفريق ليفربول بثلاث أهداف دون مقابل وبهذا النتيجة استطاع الإنجليزي التأهل للدور النهائي بنتيجة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والعودة، بينما تأهل فريق توتنهام على حساب فريق أياكس بعدما فاز عليه في أرضه بثلاث أهداف مباقل هدفين، وكان فريق أياكس قد أحرز هدف وحيد في مرمى توتنهام في مباراة الذهاب مما جعل فارق الأهداف لصالح المستضيف في حالة التعادل وانتهت المباراة بتعادل الفريقين في مجموع اللقائين 3-3، وبهذه النتيجة يتأهل توتنهام للدور النهائي من بطولة دوري الأبطال 2019.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

يبحث عشاق فريق ليفربول المحترم ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في مصر عن القنوات المجانية التي ستذيع المباراة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كما يهتم متاعبي الكرة الأوروبية في مختلف أنحاء العالم لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال 2019، وسوف تذاع المباراة على قناة Bein Sport الناقل الحصري لمباريات سيكون جدول المعلقين على المباراة النهائية هو كما يلى:-

المعلق رؤوف خليف من الملعب و خليل البلوشي bein HD1

يوسف سيف و علي محمد علي bein HD2

حفيظ دراجي و معلق الو بي ان عبدالصمد عبدالستار bein HD3

محمد بركات و هيثم فاروق bein HD4 رؤوف خليف bein 4K