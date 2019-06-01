رياضة | عاجل .. تعرف على قرارات الاتحاد المغربي بعد مهزلة نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. تعرف على قرارات الاتحاد المغربي بعد مهزلة نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم اجتماعا عاجلا ضم ايضا أعضاء إدارة نادي الوداد الرياضي و خرج بعده بالقرارات التالية:

- مراسلة الفيفا في نازلة الموضوع اياب نهائي دوري ابطال افريقيا معززة بكل الاعتراضات و الوثائق المتوفرة.

- اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للإحاطة و رفع قضية في الموضوع إنصافا لنادي الوداد.

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- التحضير لاجتماع اللجنة التنفيذية للكاف يوم 4 يونيو و التي ستخصص كل أشغالها للمآلات القانونية لمباراة يوم أمس.

- تعبير المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم عن مساندتهم اللامشروطة لنادي الوداد الرياضي و للالتجاء إلى كل الحلول و وفق كل المقتضيات القانونية لاسترداد حقوق مشروعة رياضية أزيلت لنادي الوداد بشهادة كل المتتبعين للشأن الرياضي العالمي.

- سترافق الجامعة الملكية نادي الوداد الرياضي في كل المرافعات و القضايا التي ستثار داخل دواليب الفيفا أو الكاف و قد تم تفويض رئيس الجامعة صلاحيات لإجراء مجموعة من الاتصالات داخل هياكل الكاف لتحقيق هدف واحد و هو استرداد حقوق نادي الوداد و تجاوز كل هذه الظروف.