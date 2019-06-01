انت الان تتابع الزمالك يمنع لاعبه من خوض المران لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
الزمالك
رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، خوض مصطفى محمد لاعب الفريق، الذي انتهت إعارته من صفوف طلائع الجيش، خوض التدريبات اليوم، حيث منع مسئولو الفارس الأبيض خوض مصطفى محمد التدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، كما رفضوا خوضه بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم بالنادي، وبرر الجهاز الفني للزمالك هذا القرار برغبتهم في عدم تشتيت اللاعبين بانضمام العناصر التي انتهت فترة إعارتهم، قبل انتهاء الموسم الجاري من بطولة الدوري الممتاز.
وكان الزمالك قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام الإنتاج الحربي في الدوري بنتيجة 1- 1 ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة. وكان الزمالك قد نجح في التتويج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان الأحد الماضي بركلات الترجيح بنتيجة 5- 3 ليضرب
وكان الزمالك قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام الإنتاج الحربي في الدوري بنتيجة 1- 1 ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة.
وكان الزمالك قد نجح في التتويج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان الأحد الماضي بركلات الترجيح بنتيجة 5- 3 ليضرب موعدًا مع فريق الترجي التونسي بكأس السوبر الإفريقي أحد أيام 17- 18- 19 أغسطس المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة كون الفريق التونسي توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد في مباراة اعتبرتها الجماهير العربية أنها فضيحة بسبب عطل تقنية الفيديو والتي على أثرها لم يُحتسب هدف لفريق الوداد المغربي.
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