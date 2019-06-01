انت الان تتابع حفل نهائي دوري الأبطال يبهر العالم.. (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

حفل افتتاح دورى الابطال

قدم باند البوب الأمريكى الكبير "imagne dragons" بقيادة المغنى دان رينولدز، عرضا عظيما على استاد واندا ميتور بوليتانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد والذي سيكون مسرحا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وتوتنهام الذي يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس فى تاريخه وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3- 1.

وبدأ الباند بأغنية "blivere" وسط عرض رائع، وظهر الحفل بشكل مبهر، حيث اكتسى الملعب باللون الأزرق اللون الرسمى ليوفيا، وظهرت الألعاب النارية، التي بدأت منذ بدأ فريق البوب الأمريكي فى الغناء، وسط حضور جماهيرى غفير وفى مظهر مبهر. ويدير المباراة الحكم السلوفيني دامير سكومينا، وهو الحكم الذي يملك خبرة كبيرة،

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