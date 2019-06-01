انت الان تتابع «KO Squad» ترعى هاني سعيد لاعب الكلاسيك فيزيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

إسلام قرطام مع هاني سعيد

تعاقدت مؤسسة (KO Squad) برئاسة إسلام قرطام، مع لاعب الكلاسيك فيزيك المصرى هاني سعيد، لدعمه ماديًا وإعلاميًا حتى يتمكن من المنافسة بشكل قوي على لقب بطولة المحترفين المقبلة، ويُذكر أن اللاعب من اللاعبين المُميزين فى تلك الفئة، وقامت المؤسسة بالتعاقد مع اللاعب خلال تواجده فى مصر قبل سفره إلى الكويت والتجهيز لبطولة المحترفين المُقبله للمنافسة على اللقب فى أولمبيا للمحترفين، وشهدت الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا لدى فريق «KO Squad»، الذي ظهر بشكل رائع خلال البطولات التي شارك فيها.

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وعقب التعاقد مع اللاعب، وجه الشكر إلى مؤسسة (KO Squad) برئاسة إسلام قرطام، مؤكدًا أن طموحه الوصول إلى أولمبيا للمحترفين، وأن يظهر للعالم أن العرب يستطيعون تحقيق الإنجازات، في فئة الكلاسيك. وحصل هاني سعيد على المركز الأول في بطولة الكويت "فيتنس بودي"، في عام 2015، وفي العام التالي حقق المركز الثالث،